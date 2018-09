Domenica in costiera sorrentina per Alessia Marcuzzi e Gianna Nannini

Domenica 16 Settembre 2018, 19:32

MASSA LUBRENSE - Al richiamo della penisola sorrentina, in particolare alla cucina e all'atmosfera familiare del ristorante “Lo Scoglio”, non hanno saputo resistere. E così Alessia Marcuzzi e Gianna Nannini si sono concesse una domenica all'insegna del mare, del sole e della buona tavola a Marina del Cantone, abituale ritrovo di decine di vip e personaggi del jet set internazionale.L'attrice, conduttrice e modella romana è arrivata sulla spiaggia del borgo di Nerano insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo sposato il primo dicembre 2014 nelle campagne inglesi dei Cotswolds, l'adorata cognata Micaela e i simpaticissimi genitori. Immancabile, dopo il pranzo a base di prodotti e piatti tipici, la foto con lo chef Tommaso De Simone e lo staff de “Lo Scoglio”. Col suo look casual, top verde e short di jeans, la Marcuzzi è apparsa più bella e distesa che mai sfoggiando il suo inconfondibile sorriso.Presente a Marina del Cantone anche Gianna Nannini, accompagnata da alcuni amici che hanno casa sulla vicina isola di Capri. La rocker è una habitué della penisola sorrentina e de “Lo Scoglio”, di cui apprezza lo stile semplice e verace. Per lei pranzo a base di alici e bottarga, senza rinunciare alle verdure che la famiglia De Simone coltiva nelle tenute di Pontone e di Villaggio Casa. «Questo posto è rock perché sfacciatamente vero», ha detto la musicista prima di mettersi in posa per la foto ricordo con lo staff del locale.