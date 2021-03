Belen prende in giro Stefano De Martino a Domenica In: «Santiago? L'intelligenza l'ha presa da me»

Ospite a Domenica In, Belen Rodriguez si racconta a Mara Venier ripercorrendo le tappe decisive della sua carriera. Dapprima la sua adoscenza "mancata", avendo iniziato a lavorare molto presto all'età di 16 anni, poi l'arrivo in Italia, la carriera da modella e il debutto in televisione, dove la modella argentina confessa di aver iniziato a lavorare per "la paga più alta" del piccolo schermo rispetto a quella del mondo della moda. La showgirl argentina racconta dapprima il suo forte legame con i genitori e poi la nMascita del figlio Santiago, frutto del matrimonio con il ballerino Stefano De Martino. «Santiago è un bambino speciale, anche se tutti i genitori lo dicono dei figli», dice Belèn «ma lui lo è veramente» aggiunge.

Ma l'atmosfera emozionale creatasi in studio, si tramuta rapidamente in gelo quado la showgirl argentina lancia una ben poco velata frecciatina a De Martino parlando dell'intelligenza del figlio. «Santiago è uguale al padre ma l'intelligenza l'ha presa da me» dice, scoppiando in una risata nervosa che trova da subito l'ironica complicità di Mara Venier.

L'incontro con Antonio Spinalbese

Belen Rodriguez racconta poi l'incontro con il suo attuale compagno, Antonio Spinalbese, dal quale aspetta il suo secondo figlio. Santiago, racconta la showgirl argentina, è stato felice di rivedere sua mamma nuovamente serena. «Quando ha visto la mamma di nuovo felice, lui ha avuto una sorta di liberazione e mi ha detto "questa persona è giusta" e io mi sono fidata anche di lui» racconta la Rodriguez.

«Io ti consiglio di fidanzarti con lui perchè secondo me lui ti ama» sarebbero state le parole del piccolo Santiago ad aver rassicurato Belen nel dare inizio alla sua attuale relazione. Con Antonio «Ho avuto un colpo di fulmine» rivela, «da subito c'era grande affinità, con lui ero libera di dire qualsiasi cosa» conclude.