Massimo Ranieri, Mara Venier e il "rimpianto" a Domenica In: «Ma quale sorella...». Lui imbarazzato

Massimo Ranieri ospite di Domenica In di Mara Venier su Rai1 parla della sua vita e della sua carriera costellata di successi. Mara Venier nel mentre confessa di avere un rimpianto nei confronti di Massimo Ranieri: “Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato”.

Massimo Ranieri torna da Mara Venier a Domenica In e la conduttrice lo accoglie parlando di lui come “Un vero artista, ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina”. Poco dopo la Venier confessa tra le risate appunto all’ospite il suo rimpianto: “Mi spiace non aver mai avuto una storia con te, perché l’avrei avuta volentieri. Ma non mi hai mai filato, mi vedevi come una sorellina. Ma quale sorella, ma salutame a soreta",” e trova un Massimo Ranieri alquanto sorpreso dalla rivelazione in diretta: “Dai non mettermi in imbarazzo. Avrei avuto l’occasione di corteggiarti ma tu all’epoca eri fidanzata…”.

Massimo Ranieri ha poi parlato del rapporto con i genitori (“Mamma era una donna particolare, molto forte, una carabiniera. Papà non aveva tempo, si alzava di primo mattino e lavorava più del dovuto”) e della sua carriera, dal primo Festival di Sanremo al successo di “Rose Rosse”. Ranieri ha poi ricordato l’attrice Anna Magnini e interpretato una parte del brano “Reginella”, provocando la commozione di Mara Venier.

