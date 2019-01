Christopher Lambert presenta la sua nuova fidanzata a Domenica Live

Domenica 13 Gennaio 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 19:05

Entra in scena sulle note di “Princes of the Universe”, brano dei Queen nella colonna sonora del film cult “Highlander” di cui è protagonista,, ospite a Domenica Live. Sotto i riflettori, la carriera dell’attore, ricordata con immagini e video, nonché il lancio della fiction “La Dottoressa Giò”, di cui è interprete conBarbara D’Urso solleva la questione delladell’attore che cerca blandamente di cambiare discorso ma invano. La conduttrice dice di essere stata lei a fargli conoscere la suae aggiunge, peraltro, di non essersi resa conto della storia d’amore che stava nascendo.Sposatosi con Diane Lane, da cui ha divorziato nel 1994, risposatosi poi con Jaimyse Haft, con cui la relazione si è conclusa nel 2000, dopo una intensa relazione con Sophie Marceau che però, Lambert ci tiene a sottolineare, non li ha visti arrivare all’altare, l’attore ora ha iniziato una relazione con, 22 anni più giovane di lui, conosciuta sul set de "La dottoressa Giò".E proprio l’ingresso della giovane fidanzata è la sorpresa che Barbara D’Urso gli dedica, poi seguita dall’arrivo di tutto il cast della fiction. Tra i doni a Camilla con i quali Lambert ha sancito l'inizio del nuovo amore, uno particolarmente significativo: un anello. Si parla già di matrimonio.