Dal set di Beautiful alla Taverna di Capri, Don Diamont dà spettacolo all'Anema e Core

Sabato 27 Luglio 2019, 18:20

Un'estate di vip guest sempre più internazionali nella Taverna di Capri: ieri sera è stata la volta di Don Diamont, attore americano noto per famose soap opera come Beautiful e Febbre d'Amore, e per aver partecipato lo scorso anno a Ballando Sotto le Stelle, il talent show di Rai uno.In vacanza a Capri con la moglie Cindy Ambuehl, Don non ha resistito al ritmo dell'Anema e Core, lasciandosi trasportare dalle note della band fino al palco dove ha interpretato insieme a Gianluigi Lembo “I will survive” e “We are the champions”.Bottiglia personalizzata per l'attore, ex modello newyorkese, e foto ricordo con la moglie e Gianluigi che indossava la nuova maglietta targata Made in Anema e Core.