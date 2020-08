Donald Trump, Melania gli rifiuta la mano: social scatenati da Rihanna a 50 Cent

Donald Trump e la moglie Melania scendono dalle scalette dall’Air Force One e lei, per due volte, si rifiuta di dargli la mano. Il gesto di Melania non passa inosservato sui social che l’hanno fatto diventare virale, ripostando il video dell'accaduto con l'aggiunta di meme e commenti. Sulla mancata mano presidenziale sono scesi virtualmente in campo anche big del mondo dello spettacolo, come Rihanna e 50 Cent.





Rihanna ha voluto anche lavorare sul suo post, aggiungendo al video di Melania e Trump una sua canzone, “Needed Me” (Avevi bisogno di me), adattata con un remix per l’occasione. Nella didascalia si legge: Melania ama l’arte” mentre sulle immagini del presidente scorrono alcune strofe della sua hit come “stavo così bene da sola, ecco come andava, ecco come andava” o “Oooh, tu avevi bisogno di me, per sentire qualcosa in più e dare un po' di meno, so che odi confessarlo Ma tesoro, ooh, tu avevi bisogno di me”. La condivisione è molto piaciuta ai follower che hanno commentato divertiti testimoniando il gradimento con oltre dieci milioni di visualizzazioni.

A dare il suo contributo social anche il rapper 50cent, che invece ha condiviso il video di Donald e Melania Trump, seguito dalla didascalia: “Non vuole tenergli la mano. LOL”, raccogliendo il plauso dei fan e degli amici vip.

Ultimo aggiornamento: 18:14

