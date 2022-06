Dopo la separazione altri problemi per Shakira: spunta l'ombra di uno stalker

Dopo la famigerata separazione dal calciatore dell'FC Barcelona Gerard Piqué, Shakira è alle prese con un'altra triste situazione. Come riporta Vanguardia, pochi giorni fa è stata diffusa la notizia che, nella sua casa di Barcellona, ​​quella che la cantante colombiana ha condiviso con l'atleta, sono comparsi diversi messaggi con frasi di amore.

Gli sms, «Ti amo bella donna», «Sto venendo per te, amore mio» e «Sono pronto a sposarti», sono state scritte in inglese sul marciapiede che dà sulla porta d'ingresso dell'abitazione. Gli stessi possono essere interpretati come dichiarazioni d'amore e di sostegno a Shakira per la sua rottura con il calciatore, ​​ma anche molestie.

Le scritte hanno preoccupato la cantante e i suoi parenti, e suo fratello, infatti, ha allertato la polizia per informarla della situazione e prendere le misure appropriate. Al momento, si sa poco dell'uomo che ha lasciato queste frasi, solo alcuni dati che il programma spagnolo «Sálvame» ha condiviso. A quanto pare le scritte potrebbero essere opera di un uomo di nazionalità russa, che gira nei paraggi della casa della cantante 45enne, da quando ha saputo della sua separazione con Piqué.