«Dov'è Francesca De Andrè?». La risposta di Gennaro Lillio non lascia dubbi

Martedì 18 Giugno 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 19:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, come prosegue la storia d'amore più chiacchierata de momento, nata nella casa del Grande Fratello? Una story postata dal modello di Dolce e Gabbana su Instagram non lascerebbe spazio a dubbi.Nel filmato, Gennaro Lillio è in compagnia di Giovanni Ciacci. Tra i due, al mare, scatta un duello verbale. Gio Gio afferma: «È a casa mia». E Gennaro ribatte: «No, è a casa mia». Il dialogo continua così, finché Gennaro specifica: «Francesca è a casa mia».Ovviamente, l'ex gieffino e Gio Gio stavano imitando la scenata di Francesca De Andrè nella casa del Grande Fratello. Ma la chiusa di Gennaro Lillio non lascerebbe spazio a dubbi. Francy è a casa sua, l'amore procede a gonfie vele. Per la felicità dei tanti fan.