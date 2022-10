Drew Barrymore single (e casta): «Non faccio sesso da 6 anni, non è una mia priorità»

Drew Barrymore non odia il sesso, semplicemente «non è una priorità». L’attrice americana, divenuta celebre a soli sei anni per la sua partecipazione al film E.T. L’extra-terrestre, torna a far parlare di sé per il post "Ribelli che amano" pubblicato sul suo blog, in cui rivela di non avere rapporti dal 2016, ovvero dalla separazione dal suo terzo marito Will Kopelman, padre delle piccole Olive e Frankie.

A 47 anni Drew Barrymore confessa che ora ha un’idea decisamente diversa dell’intimità rispetto al passato: «Sono in un momento della mia vita completamente differente e magari in futuro avrò una relazione, ma semplicemente ora non è la mia priorità, - scrive la protagonista di Charlie’s Angels e Scrivimi una canzone. – Non sono una persona che ha bisogno del sesso e deve andarne in cerca. Mi impegno profondamente a promuovere il modo in cui le ragazze, le mie figlie e io stessa come donna dovrebbero funzionare in questo mondo». Una scelta, anzi una conseguenza naturale del fallimento del suo matrimonio: «Quando cresci, ti sposi, hai dei figli, pensi che starai con una persona per tutta la vita e se poi non accade? Ecco, questo mi ha sconvolta nel profondo. Alcune persone possono chiudere una storia o un matrimonio e intraprendere una nuova relazione dopo poco tempo. Non c’è nulla di sbagliato, non giudico! Perché per alcuni funziona davvero. Non ha funzionato per me».

L’attrice ricorda di aver cercato di comprendere la differenza tra sesso e amore per anni e di esserci riuscita solo grazie a una frase del suo psicoterapeuta: «Il sesso non è amore. È l’espressione dell’amore». Un sentimento che Barrymore, oggi single, prova con grande intensità, non solo verso le sue figlie, ma anche verso se stessa «per la prima volta in tutta la mia vita». «E per la cronaca, non odio il sesso», fa sapere ancora l’attrice, le cui dichiarazioni sulla castità avevano già fatto discutere qualche settimana fa, quando l’attore Andrew Garfield, ospite del suo talk show, aveva rivelato di aver praticato sei mesi di astinenza per prepararsi al ruolo di Padre Sebastião Rodrigues nel film Silencedi Martin Scorsese e lei aveva semplicemente risposto: «Che problemi ho, che sei mesi non mi sembrano così tanti? Ok, quindi?».