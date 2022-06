Dua Lipa, effusioni in discoteca con Aron Piper: chi è la nuova (presunta) fiamma della cantante

Lei è la pop star del momento, lui un giovane attore in rampa di lancio. Dua Lipa è stata avvistata in discoteca a Madrid insieme ad Aron Piper: una serie di foto e video finiti sui social che, pur non confermando ufficialmente il flirt, lasciano presagire che fra i due ci sia grande complicità. La cantante si trovava nella capitale spagnola per una delle tappe del suo Future Nostalgia Tour, ma dopo il concerto ha deciso di concedersi qualche ora di relax insieme all'attore. Prima a cena, poi in discoteca.

Dua Lipa fidanzata con Aron Piper?

Dalle immagini condivise sui social i due sembrano molto vicini, ballano insieme, si abbracciano, mostrando grande intimità. Gli utenti del web sognano già una relazione fra i due ma, al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata in tal senso. Eppure la coppia Dua Lipa-Aron Piper fa già discutere su Twitter, dove il nome dell'attore della serie "Élite" è diventato una delle tendenze del giorno.

Arón Piper and Dua Lipa caught kissing tonight at a nightclub. 😳😍❤️ pic.twitter.com/gBzJHxtVMw — LadyBird (Logged Out) (@LadyBirdSohini) June 4, 2022

Chi è Aron Piper?

Aron Piper nasce a Berlino il 29 marzo 1997 da madre spagnola e padre tedesco. Da bambino si trasferisce insieme alla famiglia in Spagna, dove comincia a coltivare la sua passione per la recitazione. Dal 2018 al 2021 ha interpretato Ander Muñoz in "Élite", popolare serie Netflix prodotta in Spagna.