Dusan Vlahovic e Carolina Stramare, chi è la nuova fidanzata del bomber juventino

Neanche il tempo di riprendersi dalla sua ultima storia con Maria Sole Pollio, finita poche settimane fa, che Dusan Vlahovic avrebbe già trovato una nuova fiamma. L'attaccante della Juventus ed ex Fiorentina, secondo Novella 2000, si sarebbe legato all'ex Miss Italia 2019 Carolina Stramare e i due saebbero già inseparabili.

Il calciatore, che ha chiuso la sua storia con la Pollio per «concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra» - come riportato dalla rivista Chi -, non sarebbe riuscito a resistere al fascino della modella 23enne di Genova, volto di punta di Helbiz Live e delle trasmissioni Serie BKT e "A bordo campo".

I due si sarebbero incontrati a Firenze tempo fa e dopo il trasferimento del giocatore serbo alla Juve avrebbbero anche trascorso insieme a gennaio i rispettivi compleanni: 22 anni lui, 23 lei. Tra i regali ricevuti dalla modella, chiamata dai fan "la Megan Fox italiana", ci sarebbe anche un Suv nuovo fiammante e non è difficile immaginare l'identità del mittente. La nuova coppia condivide una grande passione per il calcio, in particolare per la Juve, e questo è di certo un argomento a favore della bella Miss.