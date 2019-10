È nata Chloe, nipote di Salvatore Esposito: «Sono lo zio più felice del mondo»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:32

È nata qualche ora fa Chloe, nipotina di Salvatore Esposito. A darne l’annuncio sui social network lo stesso attore di “Gomorra – la serie”, che ha pubblicato una foto molto tenera, mentre tiene la bimba in braccio e la bacia. Nel post, oltre a dare il benvenuto alla neonata, l’interprete di Genny Savastano nella fiction ideata da Roberto Saviano si congratula con mamma e papà: «Welcome Chloe! Sono lo zio più felice del mondo!! – scrive l’attore –. Sorellina mia Anna Esposito e Bruno Montagna sarete due splendidi genitori».Una gravidanza raccontata settimana per settimana sui social quella vissuta dalla famiglia Montagna-Esposito, che soprattutto sul profilo Instagram della donna ha pubblicato tantissime foto per condividere le emozioni della dolce attesa con gli oltre 5mila follower. A cominciare dalla scoperta di essere incinta, che la futura mamma aveva resa nota condividendo lo scatto che la immortalava con il test di gravidanza tra le mani: «Buon San Valentino a Noi», si legge nel post pubblicato il 14 febbraio.Da quel momento i follower hanno potuto monitorare la crescita della pancia di Anna e lo stato di salute del feto, attraverso le foto dell’involucro materno, ripreso in diverse situazioni, molto spesso mostrato anche nudo, e un paio d’immagini ricavate dall’ecografia. In particolare, in una fotografia c’è Anna in compagnia del marito, che accarezza la pancia, ormai già bella grande, su cui ci sono dipinti cuori, smile e un grosso fiocco: «Papà si è divertito a dipingere il pancione – si legge nel post pubblicato il 15 settembre –. Niente male come artista! Aspettando Chloe».Un mese e sei fotografie più tardi è arrivato il momento più bello fermato nello scatto che vede la donna tenere in braccio quella bimba tanto attesa subito dopo averla partorita: «Nove mesi d’attesa, un periodo lunghissimo per una mamma. Preoccupazioni e ansie iniziano dal primo giorno che scopri d’essere incinta, poi durano nove mesi, notte e giorno. Poi un bel giorno lei è pronta per uscire e incontrarmi, io preoccupata e speranzosa di essere in grado di farla venire al mondo metto tutta me stessa... ed eccoti: un fagottino pronta per essere spupazzato ed amata prima dalla tua mamma poi da tutti quelli che già ti amano. Il mio piccolo miracolo. Ti amo, amore di mamma».