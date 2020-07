Edin Dzeko a Capri: il bomber della Roma fa tappa sull'isola azzurra

Tour in motoscafo nel golfo di Napoli per l'attaccante della Roma Edin Dzeko che sta trascorrendo le vacanze a Positano con la moglie con un grosso pancione che tra poco avrà un bambino. A bordo del Mucho Gusto salpato dallo storico pontile Lucibello in costiera, Dzeko ha fatto rotta verso l'isola azzurra dove la coppia si è regalata un break seguendo un itinerario tradizionale, lunch al ristorante Il Riccio a poca distanza dalla Grotta Azzurra, il mitico antro di Tiberio, e poi Dzeko ha voluto regalare alla moglie il rituale shopping scendendo in piazzetta per un giro per le vie griffate facendo incetta di capi di lusso. Ovviamente la presenza in pieno giorno non è sfuggita a tifosi e turisti romani in vacanza sull'isola che hanno voluto posare per una foto ricordo e acappararsi un autografo. Al tramonto prima che scattasse l'ordinanza delle mascherine il campione era già risalito a bordo per rientrare in costiera dove trascorrerà a Positano i suoi giorni di vacanza lontano dalla folla in piena tranquillità.

