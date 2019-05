Elena Santarelli, ricomincia da New York: viaggio con il figlio Giacomo

Era il desiderio di suo figlio Giacomo: un viaggio da solo con mamma e papà. Cosìe Bernardo Corradi hanno festeggiato la guarigione del figlio, colpito da un tumore cerebrale, e sono volati a New York. A casa ad aspettarli la sorellina Greta.Su Instagram le immagini che raccontano la vacanza di Elena. Dai giri per negozi ai baci con Jack (come lo chiama lei) alle istantanee di cene e pranzi. Un viaggio di speranza, dopo anni difficili, e che vuole guardare a un nuovo splendente futuro.