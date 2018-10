Elena Santarelli e la malattia del figlio: «Vorrei tornare in tv, ma verrei giudicata male»

Venerdì 26 Ottobre 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 21:08

Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Radio 2, nel corso della trasmissione «I Lunatici», per condividere la sua difficile esperienza di madre. Suo figlio Giacomo, infatti, lotta con una brutta malattia fin dalla tenera età. L'ex showgirl ha raccontato: «Preferisco non lamentarmi più di tanto, sono arrivata ad essere così forte e positiva nel corso dei mesi. Lo sono diventata perché vedo talmente tante realtà peggiori della mia che alla fine arrivo a svegliarmi la mattina e a dire "ok, c'è questo problema da risolvere, combattiamo».La forza del piccolo Giacomo è straordinaria secondo la Santarelli: «Per mio figlio combattere questa malattia è come combatterne un'altra che si può chiamare varicella o morbillo, dico due nomi a caso. Un adulto parte già svantaggiato, si documenta, gli viene il terrore. Poi per il bambino è importante anche l'atteggiamento di un genitore. Se sei positivo, generi positività anche in tuo figlio». Elena Santarelli pensa anche di tornare in tv, ma racconta le difficoltà: «Tutte tornano a lavorare. E nessuno sa che hanno il figlio con un tumore, per questo non vengono giudicate. Questo è il lato negativo del mio lavoro».