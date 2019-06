Elena Santarelli, selfie con i rifiuti a Roma: la battaglia dei vip contro il degrado della Capitale

Martedì 18 Giugno 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 16:01

Non solo foto di tramonti e monumenti mozzafiato. Roma, purtroppo, regala anche altri tipi di scorci da condividere sui social. Una denuncia portata avanti da molti personaggi pubblici che vivono nella capitale e che così vogliono denunciare lo stato indecoroso in cui versa la città. Dopo, adesso tocca a Elena Santarelli che ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie di Roma non proprio da incorniciare. Dietro la showgirl si vede un cassonetto strabordante di cartacce e scatoloni e la strada letteralmente invasa dai rifiuti. Una situazione, questa, che va avanti da mesi. Anche nei quartieri più centrali della città.Ad apriledenunciò con un post su Instagram la stesso spettacolo indecoroso: un cassonetto colmo di immondizia accompagnato da un commento piuttosto amaro: «Mancavo a Roma da 10 anni e tornarci è stato emozionante ma anche deludente. Sporca, trafficata, con buche ovunque per non parlare delle cacche dei cani e dei cumuli di immondizia che mi hanno riportata agli anni 90 nella mia città natale (Napoli, ndr). La vogliamo salvare???».Denuncia portata avanti anche dache spesso riempie le pagine dei social con sfoghi riguardanti l'incuria della città. L'ultimo ritraeva un marciapiede quasi impercorribile a causa dei rifiuti. “Parcheggio la macchina e trovo due topi morti. Il marciapiede è ridotto così. Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?” scriveva la conduttrice. E che dire di ormai paladino dei diritti dei romani? Tanto che su facebook alcuni cittadini hanno lanciato un appello: «Prima o poi fermeremo questo degrado, Gassmann, aiutaci tu!».