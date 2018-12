Elena Santarelli lascia i social: «Cercate di vincere ogni tristezza e di stupirvi della vita»

Lunedì 24 Dicembre 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 10:23

Elena Santarelli si prepara a festeggiare il Natale con la sua famiglia e annuncia ai followers il desiderio di abbandonare i social. Da più di un anno la showgirl lotta contro la malattia del figlio Giacomo e ha raccontato che il bambino ha reagito bene alle cure. Un periodo delicato durante il quale ha avuto il sostegno di amici, colleghi e fan. Per le feste ha deciso di lasciare temporaneamente i suoi account e su Instagram ha augurato Buon Natale ricordando di apprezzare sempre la vita.«Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita, io farò un po’ di detox dai social… see you soon», ha scritto su Instagram la Santarelli, pubblicando una foto del suo Bichon à poil frisé. Subito è scattata la reazione dei fan, che hanno ricambiato gli auguri e ribadito il sostegno al figlio, malato di cancro al cervello a soli nove anni.La Santarelli è sempre molto attiva sul web ed è impegnata nella campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la Onlus Heal (associazione fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali). Più di un anno fa l'intervista con cui annunciò la malattia: «Non avevamo sospetti – ha raccontato – era un esame fatto per precauzione. Quando mio marito è tornato a casa gliel’ho letto in faccia. Sono andata in bagno e ho vomitato». Nonostante il dramma, Elena non si è mai persa d’animo: «Il percorso è lungo ma confidiamo di essere nell’80% che si salva... Il momento più brutto è stato quando di notte, con la torcia in mano, andavo a raccogliergli i capelli sul cuscino per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente».