Elena Santarelli, tragedia in famiglia: la showgirl racconta il dramma dello zio su Instagram

La Prader Willi mi ha consumato, distrutto senza forze, ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me. Chiedo scusa alla mia famiglia (tutta) ma non ho la forza per affrontarlo. Mario prendi il comando e già so che lo farai, ciao, grazie Dani ciao Vale scusa, Lalla scusa ciao. Tommi Vittoria nonno va sulla luna. Ciao bambini, ciao studiate. Ciao a tutti quelli a cui ho voluto bene, amici cari. CHIEDO AI POLITICI DI FARE DI PIÙ PER LE FAMIGLIE CON "PERSONE CON HANDICAP". Vittorio Bonaldo



Lo zio della Santarelli aveva una figlia, Daniela, con la rara sindrome di Prader Willi:

Mercoledì 24 Luglio 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 12:43

Tragedia in famiglia per Elena Santarelli , che ieri mattina ha perso suo, che si è tolto la vita lanciandosi dall'ottavo piano di un palazzo: la showgirl ha raccontato il dramma dello zio postando su Instagram la foto della sua lettera d'addio, in cui racconta la sua difficile condizione di papà di una figlia disabile. «Questa è la lettera che mio zio Vittorio ha lasciato a mia zia Clara (sorella di mia madre) ieri mattina sul tavolo prima di togliersi la vita», scrive Elena sulla sua pagina Instagram.Questo il testo della lettera: ««Da 37 anni era l'ombra di sua figlia, insieme a mia zia era un vero e proprio 'care giver' e dedicava tutte le sue energie alla figlia malata - scrive Elena nel post - Come tutti i care giver, ci si sente lasciati soli (non dalla famiglia). Pochi giorni fa aveva scoperto di essere affetto da una malattia, questo è il secondo mostro di cui parla: questo gesto che ha compiuto pu essere giudicato come atto di vigliaccheria ma non è così».