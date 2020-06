Eleonora Daniele e la figlia Carlotta: «Dovevo fare il parto naturale, poi…»

Ultimo aggiornamento: 14:40

è diventata mamma della sua prima, Carlotta. Lo scorso 25 maggio, dopo essere stata al timone del suo “Storie italiane” fino all’ultimo momento possibile, ha dato alla luce la piccola, anche se invece delnaturale è stata costretta a ricorrere a quello cesareo.La figlia infatti è nata con qualche giorno di anticipo: “Negli ultimi giorni era incanalata bene – ha fatto sapere in un’intervista a “DiPiù” - avrei potuto fare il parto naturale, ma con l’ecografia dell’ultima visita il mio ginecologo ha visto che si era girata… (…) Sarebbe dovuta nascere attorno al 4 giugno. Il parto cesareo, però, si fa sempre circa una settimana prima”.Carlotta è in grande forma (“E’ nata di oltre quattro chili. Se fossi arrivata al 4 giugno probabilmente sarebbe pesata anche cinque!”) e lei ha deciso di allattare al seno: “Allatto Carlotta perché il latte materno ha tanti anticorpi. Per fortuna io ho tanto latte”.Intanto è pronta a tornare in tv con la nuova stagione: “Con Giulio ci organizzeremo e ci alterneremo per Carlotta. Ci aiuterà una tata di fiducia. Mia mamma vive a Padova, sarà un distacco doloroso”.