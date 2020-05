Eleonora Daniele mamma, ecco la prima foto con la figlia Carlotta: «È bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore»​. Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta: come annunciato su Leggo, la figlia Carlotta è nata ieri alle 20.15 in una clinica di Roma. La piccola, frutto dell'amore con il marito Giulio Tassoni, sta benissimo e la mamma ne ha già pubblicato una prima foto.

Nel primo riveglio da mamma, Eleonora Daniele ha condiviso la sua gioia con i followers di Instagram pubblicando un'immagine in cui la manina di Carlotta è stretta attorno al suo dito. La prima foto di mamma e figlia è accompagnata da un pensiero carico d'amore: «Eccoti qui amore mio. E’ bello guardarti negli occhi e stringerti sul cuore. La nostra piccola Carlotta. Sei nata ieri alle 20,15, desiderosa di venire al mondo. Di ben più di 4 kg ! La più grande emozione della mia vita . Grazie a tutti voi per i meravigliosi messaggi di affetto che ho ricevuto❤️

E i messaggi arrivati nelle ultime ore a Eleonora Daniele sono davvero tanti e carichi d'affetto. Arrivano dalle colleghe, come Andrea Delogu o Stefania Orlando che le scrivono su Instagram, ma anche dai suoi tantissimi fan che hanno accolto la notizia con gioia.

Ultimo aggiornamento: 11:30

