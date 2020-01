Eleonora Pedron: «Mia sorella e mio padre sono sempre con me. Amo Fabio Troiano, è come me»

LEGGI ANCHE

, ospite di Silvia Toffanin a, parla della sua storia d'amore con, ma non solo. La showgirl e attrice, Miss Italia 2002, racconta anche alcuni dettagli molto dolorosi della sua vita.Sulla relazione con l'attore torinese,spiega: «Stiamo insieme da qualche mese, all'inizio avevamo deciso di essere molto riservati. Sto molto bene con lui, è una persona che mi somiglia molto caratterialmente e questo è il segreto di una relazione felice e duratura, anche se ancora non viviamo insieme. Mi godo il momento, per il matrimonio si vedrà: è ancora presto, vi farò sapere quando sarà il momento». Dell'ex, Max Biaggi,spiega: «Non ci siamo mai sposati perché lui era contrario, ma è un buon papà. Quando ci siamo lasciati ci sono state tensioni, è normale, ma ora i rapporti sono buoni, lo dobbiamo ai nostri figli».Si parla poi di due lutti che hanno colpito: la morte prematura della sorella Nives e del papà. «Non è stato facile sopportare la loro scomparsa, ma loro sono sempre con me. Mia figlia si chiama Ines, è quasi l'anagramma del nome di mia sorella ed ha lo stesso identico significato. I bambini mi hanno chiesto di lei, vedono le foto e quando la sera arriva il momento delle preghiere, si dedica sempre un pensiero alla loro zia e al loro nonno», spiega.