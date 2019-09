Eleonora Pedron innamorata, topless nella mini crociera con Fabio Troiano a Pantelleria

Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2019 18:06

La love story con l’inviato de “Le Iene” Niccolò De Vittis è finita e l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, mamma di due figli nati dal matrimonio con Max Biaggi, si è fidanzata con l'attore Fabio Troiano, con cui ha trascorso qualche giorno di vacanza, regalando anche un involontario topless ai paparazzi.I due sono stati sorpresi durante una mini crociera sulle acque di Pantelleria e c’è da dire che certo la passione non manca. Negli scatti pubblicati da “Diva e donna” si scambiano numerosi baci appassionati, con la Pedron che rimane in topless durante un cambio costume.Recentemente l’attore e la modella sono stati insieme alla Mostra del Cinema di Venezia ma la presenza non è piaciuta alla stroica ex di Fabio, Anny Centys, che ha commentato dal suo account social con un secco: «Schifata».Dopo la fine del matrimonio con Biaggi, durato 12 anni, Eleonora ha avuto una liaison con Daniele Conte, fratello dell’allenatore Antonio, l’ex gieffino e deejay Tommy Vee, l’inviato de “Le Iene” De Vitiis e ora con Fabio Triano.