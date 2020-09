Estate vip in costiera: Elettra Lamborghini va a Marina di Stabia

Continuano gli avvistamenti di vip a Marina di Stabia. Oggi è stata la volta della showgirl Elettra Lamborghini. Le foto che girano sui social la mostrano sorridente a bordo del suo yacht in compagnia di amiche. E disponibile a foto di fan appassionati.

Un'estate strana purtroppo, a causa del covid e dei contagi anche fra i personaggi famosi, che comunque si è alimentata di gossip e vacanze in giro nel mediterraneo su imbarcazioni di lusso e serate a rischio assembramenti per i più incoscienti. O serate casalinghe ed a distanza per chi ha capito l'importanza della prevenzione sanitaria.



