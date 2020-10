Elezioni Usa, Jared Leto nudo sui social per invitare i cittadini al voto

Jared Leto, sex symbol impegnato nel sociale. L'attore e frontman del gruppo Thirty Seconds to Mars, sui social, ha mandato in visibilio il pubblico femminile con una foto di nudo dalla forte valenza politica e sociale.

A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Jared Leto ha deciso di usare il proprio fisico per lanciare un messaggio molto importante. «Buona giornata e non dimenticate di andare a votare», la didascalia del post dell'attore e musicista su Instagram.

Non è certo la prima volta che un vip dello 'showbiz' utilizza la propria fama per lanciare appelli alla cittadinanza: da sempre le stelle dello spettacolo negli Stati Uniti invitano tutti ad andare al voto, se non esporsi in prima persona con 'endorsement' espliciti a favore dei candidati. Per Jared Leto, però, si tratta di un fatto inedito e la foto al naturale potrebbe convincere specialmente l'elettorato femminile.

