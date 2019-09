Eliana Michelazzo e l'appello a Pamela Prati: «Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri»

Lunedì 2 Settembre 2019, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 22:54

Dopo tutto il trambusto legato alGate, ovvero le finte nozze fra l’inesistente imprenditore Marco, per gli amici Mark, Caltagirone e Pamela Prati, torna a parlare un’altra protagonista del giallo estivo,. L’ex protagonista di “Uomini e donne” ora che tutto è tornato alla normalità chiede di recuperare il rapporto con la showgirl.In una lettera indirizzata alla Prati ha sottolineato che ambedue sono vittime: “Pamela - si legge sul settimanale “DiPiù” - ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose. Dopo momenti davvero difficili, c’è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l’amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta. Perché mi hai allontanato dalla tua vita. Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore”.Eliana vorrebbe condividere la sua rinascita, avvenuta anche grazie all’amore: “Io e Daniele ci frequentiamo da un paio di mesi, lui ha dieci anni meno di me e fa l’imprenditore, mi piacerebbe tanto fartelo conoscere, parlarti di lui. Perché, Pamela, l’amore esiste, la felicità può bussare di nuovo alla nostra porta. Ed è bello che sia un amore concreto, in carne e ossa, non solo qualcuno dietro un monitor. Ora vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te. Non accetto l’idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri”.