Eliana Michelazzo furiosa contro Selvaggia Roma: «Sei andata a letto con il mio ex fidanzato e mi hai rubato le mutande»

furiosa contro. Una delle protagoniste del "Pamela Prati Gate" è tornata alla ribalta accusando con forza la sua ex amica di essere andata a letto con il suo ex fidanzato Daniele. «Ragazzi purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private ma sono obbligata a farlo - racconta Eliana Michelazzo nelle sue stories di Instagram - Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che, ma ovviamente qualche mese fa io avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato questa cosa perché».«Invece purtroppo lei ha confermato questo e io sono obbligata a dirlo - prosegue - sono rimasta malissimo, perché lei era una persona che viveva a casa con me e comunque mi è stata vicina in tutto il periodo brutto della mia vita e per me questa è stata una grande pugnalata. Lasciamo perdere il fatto di lui perché lui è un uomo e magari se stuzzicato, ci è cascato, ma non lo giustifico. Mentre lei essendo una mia amica, essendo una persona che ha visto quanta sofferenza ho avuto e quanto mi piaceva lui, poteva evitare di sentirlo e di starci a letto. Ma la cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, le ho chiesto anche i messaggi e lei ha cancellato tutto».LEGGI ANCHE«Ovviamente lei ha cercato di farsi perdonare e io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla di casa perché io non sono questo tipo e comunque ho pensato ‘si sono sentiti, magari era per una cosa buona’ e. Invece no, perché lei ha confermato tutto quanto e quindi dico ‘perché vai a letto con i fidanzati delle altre?’. Anche se la mia storia è terminata, eviterei. Fatti la tua vita, le tue cose. Evita di andare a letto con i fidanzati delle altre. Come ti ho dato una mano io, me l’hai data tu, quindi perché pugnalarmi così alle spalle? Fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che ovviamente sei già sparita. Che schifo! Tu dici che sei andata a letto con lui perché la storia era finta, ma tante persone possono dire che io andavo a dormire da lui. Ammetti che, punto., approfittatrice, ladra».Selvaggia Roma non ha potuto fare a meno di rispondere, sempre attraverso le stories di Instagram. «Sono così perplessa e allibita. Vedere spettatori comportarsi come delle pecore e non accendere il proprio cervello - scrive sui social - Dare addosso a voi che nemmeno vi conoscono. Se tutti avremmo colpe perché quello dice. Sai cosa succederebbe? Ci siamo passati tutti… ricevere m… gratuita da persone che nemmeno sanno il nostro nome a momenti. Vorrei che consideraste la gravità che alcune persone fanno prontamente ogni volta che ogni persona viene accusata senza sapere comportandosi come capre! E mi fa specie per quelle persone che addirittura tirano palate di M… tramite storie dicendo che si dissociano dopo che sono sempre state portate in alto e trattate come principesse e aver lavorato molto bene con voi, parlare così dopo solamente aver varcato uno studio televisivo pomeridiano per quanto mi riguarda io sono sempre stata comunque sia trattata benissimo. E ho visto molte persone parlare molto bene di voi. Oggi ho visto te Eliana Michelazzo e stavi a pezzi. Sei una persona buona. E mi dispiace perché tu hai solamente aiutato una persone come avresti fatto con tutte! E dire che sono tua amica per poi denigrarti sulle storie, è un comportamento davvero vergognoso - conclude Selvaggia Roma - Però quando lavoravano e prendevano soldi andava bene. Roba da matti». E sul "furto" delle mutande si difende così: «Erano sullo stesso stendino».