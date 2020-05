Elisa Isoardi confessa: «Matteo Salvini? Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo»

Elisa Isoardi ammette di essere ancora in contatto con Matteo Salvini. Sebbene la storia tra i due sia ormai finita pare che tra i due sia rimasto un rapporto amichevole, al punto che ogni tanto si sentirebbero anche telefonicamente. La loro relazione è stata una delle più chiacchierate ed Elisa nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha tenuto a sottolineare lo splendido legame che ha mantenuto con il politico.



Salvini è oggi impegnato con Francesca Verdini, mentre la Isoardi è di nuovo single dopo la fine della relazione con il produttore Alessandro Di Paolo. Questo però non è stato d'ostacolo al loro rapporto: «Salvini? Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo. Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro». I due si separarono, secondo le dichiarazioni della stessa Elisa a causa della lontananza e dei numerosi e reciproci impegni lavorativi.



Poi Elisa ribadisce la sua attuale condizione sentimentale: «Sono felicemente single. Aspetto senza ansia la persona che sappia coinvolgermi» Ultimo aggiornamento: 21:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA