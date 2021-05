Elisa Isoardi: «All'Isola sono rinata. Ho ritrovato anche mia madre e mio fratello»

«Sulle prime non l'ho presa bene, volevo restare, ma la salute viene prima di tutto. Ho abbandonato l'Isola con la consapevolezza di essermi messa a nudo per la prima volta dopo 18 anni di carriera». Elisa Isoardi si racconta in esclusiva a 'Gentè, nel numero in edicola da domani, dopo essere rientrata dall'Isola dei famosi, lasciata per un incidente all'occhio. «Laggiù sono rinata - racconta la conduttrice - ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, mostrando la vera Elisa, quella che non ti aspetti dopo tanti anni in Tv. Ho svelato tutto di me: le fragilità, la paura di sbagliare, di deludere, la tempra da combattente, la forza e il piglio un pò maschile, che hanno le donne di montagna come me».

E ancora: «Grazie a questa esperienza ho ritrovato un contatto profondo con mio fratello Domenico e ho rafforzato il legame con mia madre Irma, donna fortissima, che mi ha cresciuta da sola dopo la separazione da mio padre, ed è grazie a lei se sono così tosta. A un certo punto ci eravamo allontanate: un pò la distanza, un pò il mio lavoro spesso totalizzante. Oggi non è più così, ci basta uno sguardo per capirci. La permanenza sull'Isola ha rafforzato il nostro legame».