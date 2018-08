Elisa Isoardi, dichiarazione d'amore a Salvini: «Ormai tra noi è tutto infinito»

Lunedì 27 Agosto 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 10 settembre riparte «La Prova del Cuoco», al timone del cooking show che avrà anche un nuovo orario - partirà alle 11.30 e non più alle 12 - ci sarà Elisa Isoardi, compagna del ministro Matteo Salvini.La Isoardi, come le sue colleghe è molto presente sui social e tra un selfie e una foto con il suo nuovo compagno di avventure Andrea Lo Cicero, spesso posta frasi o pensieri romantici. L'ultima è di qualche ore fa ed è una dichiarazione d'amore in piena regola.La conduttrice ha affidato i suoi pensieri alle parole dello scrittore Gio Evan autore del libro: «Ormai tra noi è tutto infinito». «Avere te - si legge nel post - significa stare attenti a non trascurare la bellezza dei tramonti, il mare calmo. Vuol dire sorseggiare la birra piano piano, prendere tempo, allungarlo. Avere te è conoscere l’importanza di ogni secondo. Avere te vuol dire accettare di non averti, avendoti. Lasciarti libera dentro me. Vuol dire essere uno ma in due, essere due in uno. Avere te è la bellezza di preoccuparsi per un altro, è conoscere la comodità dividendo un letto, una sedia, un posto per uno. È stare più stretti per tenere il cuore bello largo. Avere te significa vederti allontanare e continuare a pensarti. Vuol dire aspettarti. Vuol dire avere un cuore che lavora per due ma essere stanco la metà. Avere te è avere finalmente paura di perdere qualcosa di importante».