Elisa Isoardi, il messaggio d'amore su Instagram. Ecco chi è l'autore

Lunedì 1 Ottobre 2018, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2018 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sunon nasconde il suo lato romantico.ha condiviso con i suoi follower una frase d'amore che è anche un consiglio per tutti gli innamorati o a quanti sono in cerca dell'anima gemella.Laè la compagna del vicepremier Matteo Salvini, è quindi presumibile che la le belle parole siano rivolte proprio al suo partner.dà il buongiorno e augura buona domenica, corredando la foto con scritto "Non guardare dove metti i piedi, guarda dove metti il cuore". La frase, però, non è farina del suo sacco, e la Isoardi non dimentica di citarne l'autore: si tratta di Gio Evan, "scrittore e poeta, cantautore, umorista e performer" come si legge sul suo profilo Instagram da 394mila follower. All'anagrafe Giovanni Giancaspro, è stato definito recentemente il poeta dei Millenials.ha incontrato il favore dei suoi follower, che però in alcuni casi l'hanno invitata ad essere meno sognatrice e fare attenzione anche a dove mette i piedi, per evitare di prendere scivoloni!