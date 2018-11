Elisa Isoardi e Salvini addio ufficiale su Instagram: «È stato amore vero, grazie Matteo»

Lunedì 5 Novembre 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 11:33

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. La notizia, circolata sotto forma di gossip negli ultimi giorni, ora è ufficiale. L'annuncio viene dalla stessa Elisa Isoardi attraverso il suo profilo Instagram.L'ormai ex compagna di Matteo Salvini scrive: «Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo».Elisa Isoardi ringrazia Matteo Salvini per gli anni passati insieme, non senza una vena di rimpianto, come si capisce dalle parole della conduttrice de La Prova del Cuoco. Tanto l'affetto dei follower che hanno appreso la notizia su Instagram, che non nasconono il loro dispiacere.