Aspettando Salvini, Elisa Isoardi torna a Ischia accompagnata dalla mamma

Venerdì 8 Giugno 2018, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto l'aliscafo 4.0., il DSC Nettuno Jet dell'Alilauro, viaggiando in compagnia del suo inseparabile cagnolino Zen. E dopo aver trascorso a Ischia assieme al compagno Matteo Salvini, un periodo di vacanza a Pasqua, Elisa Isoardi torna sull'isola, dove domani sera presenterà la serata finale del Premio internazionale di giornalismo. In prima fila a godersi la serata, ci sarà anche il ministro dell'Interno e leader della Lega.Durante il tragitto, la Isolardi si è ancora una volta lasciata conquistare dalla bellezza dei luoghi, ammirati e fotografati dalla zona open air dell'unità, e non ha resistito alla tentazione di un selfie con mamma e Zen, già diventato virale sul suo profilo Instagram.