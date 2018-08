Elisabetta Canalis contro la strage di balene: «In Islanda ne hanno uccisa una incinta e nascosto il feto»

Per favore condividete ❗️PLEASE SHARE

ULTIME NOTIZIE! # I balenieri islandesi catturano ed uccidono una #finwhale incinta, portata dal #Hvalur8 Hanno cercato di nascondere il feto… https://t.co/b7ILnqAY2L — ElisabettaCanalis (@JustElisabetta) 20 agosto 2018

Martedì 21 Agosto 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2018 19:20

Continua l’impegno di Elisabetta Canalis in difesa degli animali. L’ex velina, oggi showgirl, imprenditrice e mamma felice infatti si è più volte schierata a fianco delle cause animaliste e anche stavolta ha voluto dare il suo contributo.Una denuncia che parte dai suoi account social, Instagram e Twitter, e che la Canalis chiede di condividere: «I balenieri islandesi - ha scritto Elisabetta - catturano ed uccidono una #finwhale incinta, portata dal #Hvalur8 Hanno cercato di nascondere il feto dalle telecamere di #SeaShepherd trascinandolo nella stazione il più rapidamente possibile».Al post è allegata un’immagine di "SeaShepherd" molto cruda che testimonia le parole del comunicato, con i balenieri in azione