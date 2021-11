Elisabetta Canalis e l'estate infinita: sfoggia un bikini da urlo in California

Elisabetta Canalis è stata una delle protagoniste indiscusse dell'estate italiana. Le sue foto hot su Instagram hanno infiammato i suoi follower e hanno fatto il giro del mondo, ma per l'ex velina l'estate sembra non finire mai. E dopo una lunga parentesi milanese tra impegni di lavoro e shopping, adesso si gode l'estate californiana e il suo bikini è davvero favoloso.

Elisabetta Canalis è tornata negli Stati Uniti dopo la lunga parentesi italiana. La 43enne è tornata a Los Angeles con il marito Brian Perri e sua figlia Skyler Eva, dopo aver passato qualche mese a Milano per impegni di lavoro. E una volta tornata in California, l'ex velina ha ritrovato anche l'estate, ma soprattutto i suoi favolosi bikini che già avevamo ammirato qualche mese fa nella sua Sardegna.

In piscina extra lusso, nella villa di amici a Beverly Hills o in vacanza al mare di Pacific Palisades, Elisabetta sfodera sempre il suo lato più sensuale con post e storie su Instagram da far girare la testa. Ma anche tutta la sua allegria e vitalità: gioca sulla sabbia con la figlia Skyler Eva, corre sulla battigia con il cane. E saluta tutti con un «winter is coming», mentre si gode il sole della California. L'inverno in Italia ha già bussato, ma non per lei che è pronta a godersi il caldo californiano insieme alla sua famiglia.