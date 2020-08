Elisabetta Canalis e il coronavirus: «La situazione in America, fra negozi chiusi e nuovi homeless»

Elisabetta Canalis torna negli Stati Uniti dopo le sue vacanze in Italia, conquista i follower con i suoi scatti in bikini e, dal suo account Instagram, racconta la sua vita ai tempi del coronavirus.

Dal suo account Elisabetta posta scatti in bikini che rendono giustizia al suo fisico a prova di critica, ma è dalle stories che la Canalis descrive la situazione che sta vivendo negli Usa. E’ tornata dall’Italia e l’impatto con la realtà è stato forte: “Molto deprimente – ha raccontato - sono uscita in macchina, i negozi, i piccoli negozi, sono tutti chiusi, la gente è incaz**** nera. Ci sono tantissimi homeless e c’è un nuovo tipo di senzatetto che ho notato, le persone che fino a tempo fa avevano una casa e che adesso dormono in macchina o per strada. Una situazione allarmante, non vi va di parlare in questo periodo di ciò che è giusto o sbagliato, di riaprire o meno”

Infine un accenno all'Italia: “E’ un tema che stanno toccando in Italia, ho saputo che ora che sono ripartita ci sono delle restrizioni, quindi meglio tacere. Qui la situazione non è bella come quella che ho lasciato quando ero in Italia. Quindi godetevela finché potete, state molto attenti, sapete come proteggervi da questo virus”.

