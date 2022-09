Elisabetta Canalis e il ritorno a scuola della figlia Skyler (6 anni): addio a mare e bikini

Elisabetta Canalis, mamma a tempo pieno. Ha trascorso l'estate in giro per il mondo, condividendo sui social le incantevoli spiagge che ha visitato come quelle della sua terra, la Sardegna a cui la Canalis è molto legata e, infatti, non appena trova un po' di tempo, libero dagli impegni professionali, riesce sempre a tornare per risentire l'odore di casa.

Vita da mamma

L'ex velina è da poco tornata negli Stati Uniti d'America, nella sua seconda casa a Los Angeles, dove ormai vive da tempo e dove ha costruito la sua famiglia con il marito Brian Perry e la figlia Skyler. Nonostante la distanza e il fuso orario, Elisabetta continua ad aggiornare i follower con le sue immancabili foto. Non più mare e bikini, ma momenti che riprendono la sua normale quotidianità: impegnata col lavoro e mamma a tempo pieno.

Il post su Instagram

Proprio nell'ultimo post la Canalis ha condiviso una foto in cui mostra il primo giorno di scuola della bambina, appena tornata dalle vacanze. Skyler, 6 anni, è pronta ad intraprendere questo nuovo anno scolastico, esattamente come scrive mamma Elisabetta: «Tornata in città e pronta per tornare a scuola».

La foto è stata scattata nel quartiere più cool e glamour di Los Angeles, Beverly Hills. La bambina, mostrata di spalle mentre saluta la mamma, indossa un vestito chic e super colorato. La Canalis, invece, un vestito corto verde mela e tacchi a spillo. Mamma a tempo pieno si, ma sempre con stile!