Elisabetta Canalis nuda in piscina: la foto che manda in estasi i follower su instagram

Elisabetta Canalis e la foto nuda su Instagram: fan in delirio: «Sei bellissima». La ex velina questa volta ha voluto stupire tutti i suoi fan. Infatti, la showgirl ha postato su instagram un'immagine che la vede nuotare completamente nuda in mare. Freedom è la parola che accompagna la foto. Una foto scattata dall'alto che mette in evidenza tutta la bellezza di Elisabetta Canalis e un lato b da urlo.

I Fan hanno dimostrato di apprezzare molto la foto della Showgirl, rimpiendo di like la bella Elisabetta Canalis. I commenti sono uno più entusiasta dell'altro: «Bellissima», «Sei la più bella di tutti»​. In molti ammettono di aver zoomato la foto per guardare da vicino il corpo di Eli. Ma non manca chi avanza qualche critica per la foto, giudicata troppo osè, visto che la Canalis non veste nulla nell'immagine postata.



Ultimo aggiornamento: 18:39

Una foto, va precisato, che è stata fatta da un fotografo professionista