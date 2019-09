Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, gelo dopo la lite: «Meglio non parlarne»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 13:50

Un'amicizia nata grazie a Striscia la Notizia, proseguita per anni fino a diventare socie in affari. Poi, l'improvvisa lite che ha allontanato. Le due ex veline, oggi, vivono da qualche tempo un vero e proprio gelo. A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, è stata proprio l'ex velina mora., qualche settimana fa, avevano anche smesso di seguirsi a vicenda sui social. Un fatto, questo, che aveva alimentato tante indiscrezioni sulla fine di un'amicizia ventennale. Intervistata da Chi,ha confermato che i rapporti consi sono incrinati negli ultimi tempi: «Immaginavo una domanda su di lei, ma è un argomento molto delicato, di cui preferirei non parlare».Oltre ad essere molto amiche,avevano anche deciso di fare affari insieme, aprendo una palestra a Los Angeles, la città in cui l'ex velina sarda vive da qualche anno. Ora, però, l'improvvisa lite avrebbe stravolto i loro piani e la Canalis ha spiegato: «Abbiamo dato in affitto la nostra palestra Sky View LA. Non sono una personal trainer e c'è una forte concorrenza nel settore, che richiede competenze specifiche. Sto comunque lavorando ad un altro progetto legato al fitness, ma non posso dire niente al momento».