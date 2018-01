Elisabetta Canalis: «Voglio bene a Bobo, di Clooney non parlo. Weinstein mi fece delle avances, ma...»

Giovedì 4 Gennaio 2018, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 5 Gennaio, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sì, a Los Angeles conobbie lui mi fece delle avances, ma quando capì che non ci stavo decise di non insistere. Non ho mai ricevute molestie sessuali per lavorare, ma solo avances molto garbate: nessuno mi è mai saltato addosso». Comincia con uno dei temi più 'caldi' degli ultimi mesi l'intervista rilasciata daa ' Grazia ' e riportata dall' Huffington Post LEGGI ANCHE ---> CANALIS-CORVAGLIA, LOTTA SUL DIVANO: "STIAMO FACENDO UN PORNO" L'ex Velina mora di 'Striscia la Notizia' ha poi raccontato la propria vita privata, che a, dove abita col maritoe la figlia Skyler Eva, è decisamente diversa da quella vissuta prima di andare a vivere Oltreoceano: «Lì nessuno mi conosce e mi tratta in modo speciale, sinceramente questo mi piace. Negli ultimi giorni, però, sono stata in centro a Milano e solo poche persone mi hanno fermato garbatamente e chiesto una foto: nulla a che vedere a ciò che accadeva anni fa, prima di andare negli Stati Uniti».LEGGI ANCHE ---> ELISABETTA CANALIS A MILANO CON LA FIGLIA Innamoratissima di suo marito, la Canalis, incalzata dalle domande, inizia poi a parlare dei suoi: «Quello a cui sono più legata resta, eravamo giovanissimi e ne abbiamo passate tante insieme. Quando una storia finisce, però, non riesco a mantenere i rapporti e ora c'è Brian, non voglio mancargli di rispetto.? Non mi va di parlarne, è passato tanto tempo, ma gli auguro di trovare la stessa mia felicità ora che ha una famiglia».