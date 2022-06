Elisabetta Gregoraci single: «Con un ex marito famoso e un figlio adolescente non è facile»

Nonostante la sua bellezza, Elisabetta Gregoraci non ha trovato la sua anima gemella. «Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata», racconta la showgirl in un’intervista a Grazia. La vita a Montecarlo, gli impegni lavorativi sottraggono tempo al privato di Elisabetta: «Aggiungiamo che poi ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire».

APPROFONDIMENTI IL TRISTE ANNUNCIO Pamela Prati, il grave lutto: è morto il nipote. «Oggi...

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, all’ex gieffina sono stati attribuiti diversi flirt, ma pochi confermati. «Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima al di là del mio aspetto» continua la showgirl. Nonostante la notorietà possa averle spesso messo i bastoni tra le ruote, Elisabetta Gregoraci cerca di educare il figlio a non farsi condizionare: «Nathan è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli 'Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome', perché voglio che viva sereno».



Sul fronte lavorativo, invece, procede tutto per il meglio. Gregoraci si prepara come di consueto al suo appuntamento con Battiti Live, lo show musicale che quest’anno andrà in onda a partire dal 5 luglio in prima serata su Italia 1. Le serate che animeranno l’estate partiranno da Bari il 17 giugno a Bari, per poi proseguire a Gallipoli e finiranno con l’ultima tappa a Trani il 10 luglio.