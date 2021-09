Elisabetta Gregoraci in lacrime: «I cambiamenti mi spaventano». Cosa sta succedendo all'ex signora Briatore

Elisabetta Gregoraci alle prese con il trasloco. Una Elisabetta Gregoraci visibilmente emozionata ha comunicato ai follower sul social, fra le lacrime, che dovrà lasciare la casa dove vive da tempo per trasferirsi in una nuova dimora.

Elisabetta Gregoraci in lacrime: «Devo cambiare casa!»

Elisabetta Gregoraci annuncia commossa che dovrà cambiare casa. Non si sa se l’ex signora Briatore resterà a Montecarlo o sceglierà di tornare in Italia, ma qual che è certo è che l’attende una nuova dimora e il cambiamento sembra spaventarla un po.’ La novità certo, ma anche la nostalgia che proverà la portano a versare qualche lacrima: «Dovrò lasciare questa casa dove abito da circa quattro o cinque anni, a cui sono molto affezionata – ha fatto sapere commossa dalle stories - ma dovrò lasciarla, per cui mi sto organizzando per quando mi dovrò trasferire in una nuova».

Elisabetta Gregoraci confessa che “I cambiamenti all’inizio spaventano”, ma ritrova il sorriso pensando a un futuro positivo nonostante la nostalgia: «Avrete visto dalle Stories di questi giorni che sto preparando gli scatoloni… La casa nuova è molto bella… Sono incasinata per preparare tutto, ma appena ho qualche ora libera mi organizzo».