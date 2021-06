Massa Lubrense, Elisabetta Gregoraci in tour sulle spiagge della Terra delle Sirene

MASSA LUBRENSE - Elisabetta Gregoraci ha scelto le spiagge della Terra delle Sirene per aprire la stagione delle vacanze. Tappe alla baia di Recommone e a Marina del Cantone. A pranzo ha scelto ristoranti d'elite in compagnia di amici. Sul suo profilo Instagram ha postato dieci foto che la ritraggono sulle terrazze in riva al mare e a tavola.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE 2021 A Capri calciatori e showgirl: parata di vip in Piazzetta IL VERDETTO Flavio Briatore, annullata la confisca dello yacht Force Blue: ma...

Alla Conca del Sogno si è lasciata contagiare dall'arte di staccare la crosta di sale da una pezzogna appena sfornata (la foto dal suo profilo Instagram). Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato anche alle escursioni classiche nelle due costiere e a Capri, con tappe a Sorrento ed Amalfi.