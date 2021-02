Elisabetta Gregoraci e Mr.Rain: «La nostra storia d'amore? Ora vi racconto tutto»

Il rapper Mr. Rain parla della sua presunta relazione con Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Tutto è nato quando sulla casa del Grande Fratello Vip è passato un aereo per Elisabetta Gregoraci che recitava i versi di una canzone dell’artista (“Sei l’epicentro del mio terremoto”), convincendo tutti che fosse proprio lui il famoso fidanzato segreto dell’ex moglie di Flavio Briatore. Oggi Mr. Rain torna sull’argomento: “Ricordo che ero in studio – ha raccontato - mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”.

GRANDE FRATELLO VIP, MR. RAIN ED ELISABETTA GREGORACI UNA "BOLLA DI GOSSIP"

Mr. Rain, al secolo Mattia Balardi, infatti nonostante conoscesse Elisabetta Gregoraci personalmente era all’oscuro di quanto accadeva nella casa del Grande Fratello Vip: “Ricordo che ero in studio – ha raccontato in un’intervista a “Il Fatto quotidiano” - mi ha chiamato mia mamma, urlando: “Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi!”. Pensavo stesse scherzando e, invece, mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla”.

MR. RAIN: ELISABETTA GREGORACI UNA MIA FAN

E proprio per evitare il gossip solo ora MrRain torna sull’argomento per spiegare l’accaduto: “Elisabetta Gregoraci l’ho conosciuta due anni fa a Battiti Live, è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e, per lei, è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore”.

