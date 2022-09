Elisabetta Gregoraci, nudo integrale e foto sexy riva al mare: «L'estate è uno stato d’animo»

L'estate rovente di Elisabetta Gregoraci non è ancora terminata. Nonostante gli impegni lavorativi e la quotidianità abbiano già ripreso il posto delle tintarelle in spiagge esclusive, per l'ex di Flavio Briatore c'è ancora tempo di godersi gli ultimi scampoli di bella stagione e condividere scatti hot con i suoi follower. E così su Instagram nelle ultime 24 ore ha postato foto che scaldano la temperatura dei social.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci, «Il suo nuovo fidanzato è il mio ex Giulio Fratini»: la conferma di Roberta Morise

Un'estate all'insegna del gossip

Per Elisabetta Gregoraci, l'estate 2022 è sicuramente da ricordare. Dopo anni lontana da rumors a indiscrezioni su possibili love story che la potessero riguardare, negli ultimi mesi è tornata a far parlare di sé in merito a possibili gossip che la vedono vicina a un imprenditore fiorentino. Negli ultimi giorni, infatti, è stata Roberta Morise a confermare il suo rapporto con Giulio Fratini. E con un amore sbocciato (anche se ancora non confermato dai diretti interessati) e una stagione vissuta da protagonista alla conduzione di Battiti Live, Elisabetta non ha alcuna intenzione di far finire quest'estate ricca di emozioni. Per questo sui social è tornata a pubblicare foto per le quali i suoi follower ringraziano dichiarando: «L'estate è uno stato d'animo».

La foto nuda

Elisabetta Gregoraci posa senza veli, completamente nuda. Su Instagram riscopre il suo lato più sexy, avvolta dal candore delle lenzuola stese al sole e con un asciugamano in testa. I punti hot del suo corpo perfetto sono nascosti sapientemente dalla posa, ma l'immaginazione vola e la temperatura social sale. Elisabetta a 42 anni riscopre la bellezza del suo corpo e lo condivide con i suoi fan, tornando a sentirsi giovane in un'estate che si augura non finisca mai.

La giovinezza riscoperta

E dopo il clamore che il suo nudo artistico ha scatenato sul web, Elisabetta Gregoraci torna a postare su Instagram, condividendo con i suoi fan quella giovinezza mai sopita nella sua testa. Da Cap D'ail, in Costa Azzurra, posta delle foto sugli scogli in riva al mare, dando la sensazione che la sua estate non finisca davvero mai. Ma la didascalia alle foto, sottolinea quanto ancora Elisabetta abbia voglia di sentirsi giovane: «Scappiamo Alice, qui sono tutti normali!». Una citazione del bianconiglio, in Alice nel paese delle Meraviglie. Un riferimento difficile da non comprendere, che la Gregoraci vuole imprimere indelebilmente anche sui propri social. Per lei l'età è solo un numero sulla carta d'identità, quello che conta è quello che si prova nella propria testa e, Elisabetta Gregoraci, continua a sentirsi giovane e pronta a esplorare il mondo.