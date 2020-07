Elisabetta Gregoraci, un amico in barca la trattiene e lei si libera a colpi di karate

Elisabetta Gregoraci in barca assieme a un amico, che la costringe a usare alcune mosse di karate, e il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci si gode la vacanza a Saint Tropez e per le sue uscite in mare utilizza l'imbarcazione dell’ex marito Flavio Briatore.

Per le vacanze estive Elisabetta Gregoraci fa tappa a Saint Tropez, dove ha trascorso qualche giorno di relax, dato che è impegnata con la conduzione su Italia Uno di “Battiti Live”. La showgirl è stata fotografata da “Nuovo” mentre esce in barca, la F.B One dell’ex marito Flavio Briatore, assieme al figlio e un amico.

Durante la piccola crociera i due sembrano molto intimi, fra tuffi e scherzi. Il misterioso cavaliere tenta anche di trattenerla, ma lei si libera abilmente improvvisando delle mosse di karate. Dopo la separazione da Briatore Elisabetta è stata affiancata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, patron della Pure Herbal, azienda per cui la Gregoraci è stata anche testimonial. I due però da tempo non si vedono assieme e sembra proprio che Elisabetta sia ormai tornata single…





Ultimo aggiornamento: 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA