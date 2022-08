«Elodie e Andrea Iannone, bacio al Sanctuary?»: cena galeotta a Porto Cervo

Per ora nessuna ufficialità ma a quanto pare il sole della Sardegna ha scaldato una nuova coppia: Elodie e Andrea Iannone. La cantante e il motociclista sono stati visti insieme in un locale di Porto Cervo e c'è chi giura di averli visti baciarsi.

Elodie e Andrea Iannone insieme in Sardegna, l'indiscrezione: «Si sono baciati al Santuary»

In vacanza in Sardegna

Sia Elodie Patrizi che Andrea Iannone sono in vacanza in Sardegna, nulla di strano se non fosse che, a quanto pare, tra i due starebbe nascendo un'amicizia molto speciale. I profili social di entrambi non svelano nulla, anzi.

Scatti in costume

Elodie fa impazzire i fan grazie agli scatti in costume in cui mostra il suo fisico mozzafiato, o mentre si gode l'estate con la sua cara amica Diletta Leotta. Il motociclista, invece, mostra scatti al mare o inerenti il proprio lavoro.

Cena galeotta

Ad accendere il gossip è l'influencer Deianira Marzano che nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video inviatole da uno dei suoi follower in cui si vedel Elodie a cena insieme a Iannone al Sanctuary di Porto Cervo, precisamente al Sanctuary. Nulla di compromettente se non fosse che la persone in questione, dopo aver chiesto di oscurare il nome assicura «Erano insieme e si sono baciati diverse volte».