Elodie, il balletto supersexy in sala prove: micro tutù e lato B da urlo. Fan in delirio: «Dea». Spunta il commento di Belen

Elodie, il balletto supersexy in sala prove: micro tutù, tacchi e lato B da urlo. Fan in delirio: «Dea». E spunta il commento di Belen. Pochi minuti fa, la cantante romana ha postato sul suo profilo Instagram un filmato che ha fatto subito il giro del web. Nelle immagini, Elodie è in sala prove e sta provando una coreografia con il suo insegnante. Ma il micro outfit e i passi sensuali fanno impazzire i fan.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati