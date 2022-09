Elodie e Iannone stanno insieme? Il gossip impazza: la reazione inaspettata di Marracash

La presunta relazione tra Elodie e Andrea Iannone sta diventando il nuovo tormentone del gossip italiano. Tra smentite mancate e conferme a denti stretti da parte della cantante, sembrano non esserci più dubbi sulla storia d'amore tra i due. E dopo la reazione di Belen Rodriguez alla notizia, non poteva certo mancare anche quella di Marracash, l'ex indimenticabile e indimenticato di Elodie.

Il successo e la love story

Mentre in radio risuonava la super hit dell'estate «Tribale», che ha regalato alla cantante di Amici un altro importante successo, il mondo del gossip è tornato ad occuparsi della vita sentimentale di Elodie. Dopo la fine della lunga e complessa storia d’amore con Marracash, per lei è arrivato il momento di dedicarsi a una nuova fiamma. La cantante si starebbe frequentando con Andrea Iannone, campione di motociclismo ed ex concorrente di «Ballando con le stelle». I due sarebbero stati paparazzati insieme prima in Puglia e poi in Sardegna dove hanno trascorso insieme le vacanze estive.

Non le stacca gli occhi di dosso

Secondo alcune fonti vicine alla nuova coppia, Andrea Iannone sarebbe rimasto talmente colpito e affascinato da Elodie da non riuscire più a staccarle gli occhi di dosso. Andrea, single da ormai diverso tempo, una volta conosciuta Elodie non avrebbe più pensato ad altro e, in breve tempo, è iniziata la loro frequentazione.

Ancora Innamorata di Marracash?

Il nuovo gossip dell'estate, però, stride molto con le recentissime dichiarazioni fatte da Elodie. A L'Intervista, la cantante «nata» dal celebre programma di Maria De Filippi, Amici, senza girarci troppo intorno aveva dichiarato di essere ancora perdutamente innamorata di Marracash. «Io sono ancora innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore». Ma non è finita qui. La cantante ha ripercorso l’inizio della storia d’amore con il rapper dicendo: «È una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash». E a distanza di meno di due settimane, ecco che tutti parlano della liason con Andrea Iannone. Una notizia che non poteva lasciare indifferente Marracash.

La reazione di Marracash

Marracash sui social, al momento, non si è espresso sulla vicenda. Un atteggiamento inaspettato, per chi ha sempre professato di avere un rapporto speciale con la sua ex fidanzata. Ma in una recente intervista a Il Corriere della Sera è tornato a ribadire il concetto che da sempre, i due, hanno cercato di far capire a tutti i loro fan: la loro relazione è diversa. «Come ho già detto tante volte, il nostro rapporto non è mai stato una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto». Chissà se allora Andrea Iannone sarà disposto ad accettare l'ingombrante presenza di Marracash nella sua storia con Elodie...