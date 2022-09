Elodie e Andrea Iannone stanno insieme? Lei conferma tutto: «Mi piace, ma per adesso...»

Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. Adesso a confermarlo non ci sono solo gli scatti rubati e il gossip, ma è la stessa cantante romana ad ammettere la relazione: «È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne», le sue parole in una lunga intervista a Vanity Fair.

Elodie e Iannone nuova coppia

I due erano stati paparazzati insieme per la prima volta in Sardegna, accendendo il gossip. Poi, beccati mano nella mano pochi giorni più tardi in Svizzera, avevano dato ragione a chi era sicuro del flirt. Fino a oggi però, nessuno avrebbe messo la mano sul fuoco sulla relazione. In concomitanza con il festival di Venezia, è arrivata l'ammissione di Elodie. La cantante ha chiuso da tempo con il rapper Marracash e nonostante i due siano ancora legati, l'artista ha deciso di voltare definitivamente pagina. Sulla sua strada l'ex di Belen, anche lui in cerca di un nuovo amore dopo la delusione ricevuta dalla showgirl argentina.