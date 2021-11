Elodie, ecco il nuovo fidanzato Davide Rossi: la foto del bacio e l'addio a Marracash

Adesso non c'è più nessun dubbio: la nuova fiamma di Elodie è Davide Rossi. Lo confermano le immagini pubblicate dal settimanale "Chi", in edicola mercoledì 10 novembre. Le foto sono state scattate all'aeroporto di Linate, prima della partenza della cantante per Bari, dove è attesa per girare il film "Ti mangio il cuore". Negli scatti lui la bacia appassionatamente, salutandola prima del suo viaggio di lavoro in Puglia. È definitivamente finita, quindi, la relazione fra Elodie e il rapper Marracash: lei, a settembre, lasciò intendere che le cose fra loro non stessero andando bene dichiarando: «Siamo molto diversi».

Davide Rossi è un ex modello e marketing manager di Armani. Nasce a Milano, città in cui si laurea nel 2014, all’università di lingue e comunicazione IULM. Nel 2010 partecipa all'Isola dei Famosi, ma è con l'avvicinamento a Elodie - di cui si parla già da un mese - che conquista le copertine dei settimanali di gossip.